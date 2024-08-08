السعودية | بدء استقبال ترشيحات جائزة مكة للتميز في دورتها الـ16

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء استقبال ترشيحات جائزة مكة للتميز في دورتها الـ16 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميّز في دورتها السادس عشرة؛ وذلك عبر منصة الجائزة الرقمية التفاعلية (https://makkahaward.org/).

وأوضحت أمانة الجائزة أن الجائزة التي تحظى بإشراف ودعم أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، تأخذ على عاتقها تشجيع العمل المميز وتحفيز جهود الجهات والأفراد بما ينعكس إيجابًا على تجويد الأعمال وإتقانها وصولًا للارتقاء بمختلف الجوانب والوصول بها إلى أعلى درجات الإبداع.

وأضافت: ” لاقت الجائزة على مدى الأعوام الماضية إقبالاً كبيرًا ما أسهم في تشجيع الأفراد والقطاعات وبث روح التنافس بينها لتقديم أعمال بلغت قرابة 4900 عملاً كان لها أثرها الإيجابي على المنطقة إنسانًا ومكانا”، مبينة أنه حصل عليها منذ انطلاقتها قبل نحو 16 عاماً قرابة 139 فائزًا يمثلون جهات حكومية وأهلية وأفرادًا.

وأشارت الأمانة إلى أن الجائزة خلال مسيرتها وضفت التقنية لصالح التنمية والتطوير، وذلك أحد أهم مستهدفات استراتيجية المنطقة المبنية على بناء الإنسان وتنمية المكان، كما أنها وعبر أفرعها التسعة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز الإبداع والعناية به وتشجيعه.

الجدير ذكره أن الجائزة حرصت على تأصيل مبادئ إتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة عبر التنافس الهادف الذي يسهم في تشجيع العمل المتميز وتكريم الجهد البارز للجهات والأفراد وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز الابتكار عن طريق توفير منصة لتبادل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة والتعرف على أفضل الممارسات، كذلك تفعيل مشاركة المنشآت في بناء المجتمع، والوصول لأعلى مستويات الجودة والتميز في الأداء ونشر مفاهيم الجودة والتميز في الأداء المؤسسي تحقيقًا لتنمية مستدامة.

وتتنافس الجهات والأفراد على نيل الجائزة في تسعة أفرع، هي: التميز في خدمات الحج والعمرة وتُمنح للجهات أو الأفراد الساعين لتقديم أفضل الحلول والخدمات في قطاع الحج والعمرة، وفي التميز الإداري تُمنح تقديرًا لإنجازات المتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات الإدارية ذات النتائج والمخرجات المميزة، وينال جائزة التميّز الثقافي المتميزون في دعم الحراكِ الثقافي وتعزيز أعماله ومفاهيمه، أما في فرع التميّز الاقتصادي فتُعطى للمتميزين في تفعيل التنمية الاقتصادية، وفي حقل التميّز العمراني تُقدّم الجائزة للجهات أو الأفراد عن أعمالهم التصميمية والتنفيذية في المجال العمراني المدهشة، وفي فرع التمّيز الاجتماعي تُمنح الجائزة للمتميزين في الأدوار الاجتماعية البارزة لخدمة المجتمع وإنسان المنطقة.

ويُمنح المتميزون في تقديم أفضل الحلول البيئية والخدمات في مجالات البيئة جائزة فرع التميّز البيئي، وتُقدّم جائزة التميز العلمي والتقني للمتميزين في مجال الأبحاث العلمية والابتكارات والاختراعات، وفي فرع التميّز الإنساني تُمنح الجائزة تقديرًا لإنجازات الأفراد الاستثنائية في المجال الإنساني بشرط أن تكون الشخصية المختارة قدّمت جهدًا مميزًا في عدد من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بإنسان المنطقة وأن تكون ذات بصمة واضحة ومؤثرة.

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