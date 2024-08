طقس السعودية اليوم.. استمرار هطول الأمطار والعظمى تسجل 46 مئوية

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وأوضح أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزء من مناطق نجران والمدينة المنورة. في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)