شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. استمرار هطول الأمطار والعظمى تسجل 46 مئوية والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزء من مناطق نجران والمدينة المنورة. في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) #عاجل | استمرار هطول #الأمطار حتى الثلاثاء المقبل.. و "#الدفاع_المدني" يدعو للحذر



للتفاصيل | https://t.co/8azbx2vPGj#حالة_الطقس | #طقس_السعودية | #أمطار | #اليوم pic.twitter.com/XLPj80rPcY — صحيفة اليوم (@alyaum) August 8, 2024 الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وأوضح أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزء من مناطق نجران والمدينة المنورة. في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)



حالة البحر الأحمر والخليج العربية



وأكد التقرير أن البحر الأحمر سيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما في الخليج العربي فالرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما سيكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.



الدرجتان العظمى والصغرى



وتسج ميدنة الخرج أعلى درجة حرارة لهذا اليوم بـ 46 مئوية، فيما تسجل الباحة درجة الحرارة الأقل بـ 19 مئوية.