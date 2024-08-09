شكرا لقرائتكم خبر مزرعة "RUH" الكندية تدفع بكامل إنتاجها من الصقور في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن نادي الصقور السعودي من استقطاب كبريات مزارع الإنتاج العالمية، من خلال تنظيمه المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور سنوياً؛ وذلك بهدف توفير نخبة سلالات الصقور، ودعم مزارع إنتاج الصقور المحلية، وفتح آفاق استثمارية جديدة، لتحقيق استدامة هواية الصقارة.

واستقطب المزاد في عامه الرابع، ما يزيد على 35 مزرعة إنتاج صقور محلية وعالمية، لتعرض مئات الصقور أمام الصقارين ومربي السلالات المتميزة، والمشاركين في مسابقات الملواح، ومن بين المزارع الرائدة المشاركة، مزرعة (RUH) الكندية لإنتاج الصقور؛ التي تشارك في صالة العرض للسنة الثانية على التوالي، حيث دفعت بإنتاجها هذا العام من الصقور كاملاً أمام زوار المزاد، وعرضت أربعة أنواع من سلالات الصقور هي: (بيور، مثلوث جير، جير شاهين، وتبع جير).

وأوضح وكيل (RUH) الكندية، عبدالعزيز السميري إن المزرعة قدمت 23 صقراً بصالة المزاد، وهو كامل إنتاجها السنوي، بعد أن نجحت في بيع أكثر من نصف إنتاجها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور العام الماضي، وهذه الصقور المعروضة هي أبناء وإخوة لصقور شاركت بمسابقات الملواح في الأشواط المخصصة لمزارع الإنتاج العالمية داخل المملكة وخارجها، وحصلت على مراكز متقدمة".

وبين أن أسعار الصقور لديهم تتراوح من المثلوث جير وجير بيور بين 35 ألف ريال، وصولاً إلى 50 ألف ريال، أما بالنسبة لتبع جير وجير شاهين فتتراوح أسعارها بين 20 ألفاً و30 ألف ريال.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 يقام بمقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويعرض على مدى 20 يوماً (حتى 24 أغسطس الجاري) نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، حفاظاً على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق.