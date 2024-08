جامعة أم القرى تطلب متعاونين للعام الجامعي 1446هـ.. إليك شروط التقديم

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، وذلك لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون، على أن يكون التقديم عن طريق الموقع الالكتروني حتى يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 1446/02/09هـ.

وأوضحت الجامعة بأن آلية تقديم الطلب تكمن في تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/App/InstructorContract، منوهة على الصعيد ذاته بأن شروط التقديم تتمثل في أن يكون:

وأكدت أنه يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بجميع البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل - في حال كان المتقدم موظفاً - أو (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا، يثبت أن المتقدم غير موظف (بتاريخ حديث)، وشهادة التصنيف المهني، وبطاقة التسجيل المهني، وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.