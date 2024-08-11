شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تطلب متعاونين للعام الجامعي 1446هـ.. إليك شروط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، وذلك لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون، على أن يكون التقديم عن طريق الموقع الالكتروني حتى يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 1446/02/09هـ.

وأوضحت الجامعة بأن آلية تقديم الطلب تكمن في تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/App/InstructorContract، منوهة على الصعيد ذاته بأن شروط التقديم تتمثل في أن يكون:

المتقدم سعودي الجنسية

ألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب

ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً)

توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم

أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) - الدوام الكامل - وذلك من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، الى جانب ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً)

ضرورة استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة