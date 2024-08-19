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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية المالديف لبحث العلاقات الثنائية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور محمد معز، رئيس جمهورية المالديف، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الاثنين، معالي وزير خارجية جمهورية المالديف السيد موسى زامير.

استعراض علاقات البلدين

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك العجالين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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