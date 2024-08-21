شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متفرقة على الطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف.
وشملت أحياء الوسام، والوهط والوهيط، وطريق الملك فهد الدائري، ومركز الشفا السياحي وقروى والخالدية والمنطقة المركزية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وشملت أحياء الوسام، والوهط والوهيط، وطريق الملك فهد الدائري، ومركز الشفا السياحي وقروى والخالدية والمنطقة المركزية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#أمطار ورياح وموجة حارة.. #المركز_الوطني_للأرصاد يكشف عن توقعات #حالة_الطقس و #درجات_الحرارة على مختلف مناطق #المملكة اليوم الثلاثاء— صحيفة اليوم (@alyaum) August 20, 2024
للتفاصيل | https://t.co/8NQIKak6dR#الأرصاد | #طقس_السعودية | #اليوم pic.twitter.com/3WOUGGADah