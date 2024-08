شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متفرقة على الطائف والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف.وشملت أحياء الوسام، والوهط والوهيط، وطريق الملك فهد الدائري، ومركز الشفا السياحي وقروى والخالدية والمنطقة المركزية. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من بعض المناطق.