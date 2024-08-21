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طقس السعودية.. أمطار متفرقة على الطائف

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واس - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف.
وشملت أحياء الوسام، والوهط والوهيط، وطريق الملك فهد الدائري، ومركز الشفا السياحي وقروى والخالدية والمنطقة المركزية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من بعض المناطق.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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