شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريانًا للسيول وتجمع للمياه. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.
وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريانًا للسيول وتجمع للمياه. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بـ47 درجة مئوية.. هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة— صحيفة اليوم (@alyaum) August 22, 2024
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طقس المدينة المنورةكما تشمل صواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية، على ينبع وبدر والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.