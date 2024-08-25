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"الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح على أجزاء من المدينة المنورة

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واس  - ‎المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريانًا للسيول وتجمع للمياه. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس المدينة المنورة

كما تشمل صواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية، على ينبع وبدر والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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