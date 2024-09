شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريانًا للسيول وتجمع للمياه. كما تشمل صواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية، على ينبع وبدر والمهد ووادي الفرع.وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة تبدأ الساعة الـ 2 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.