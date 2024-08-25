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بالخطوات.. كيف تُضيف حساب آخر في منصة مدرستي؟

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تضم منصة مدرستي العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات.
ويمكن للمستفيد من المنصة التسجيل بحساب آخر، وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:
  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي من هـــــنــــــا.
  • النقر على خانة "العودة إلى المدارس" من النافذة التي سيتم عرضها.
  • الضغط على "تسجيل دخول جديد".
  • ملء جميع البيانات المطلوبة.
  • التأكيد أنك لست روبوت.
  • وأخيرًا، مراجعة البيانات المدخلة واستكمل باقي الخطوات.
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الدخول لمنصة مدرستي

وتستطيع الدخول على حسابك بمنصة مدرستي من خلال تطبيق "توكلنا" لجميع المستفيدين في نور؛ إذ سيظهر لولي الأمر قائمة بحسابات الأبناء ومن ثم:
  • يتم الضغط على الأيقونة بجانب اسم المستخدم.
  • يتم بعد ذلك إرسال الرقم السري للحساب على الجوال المسجل في "توكلنا"، المرتبط في أبشر.
  • ولي الأمر يمكنه الدخول عن طريق حسابه في نور.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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