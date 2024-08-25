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المملكة وسريلانكا تبحثان التعاون في مجالي التعليم العام والجامعي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة عمر لبي أمير أجود.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المملكة وسريلانكا في مجالي التعليم العام والجامعي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

التعاون السعودي السريلانكي في مجال التعليم

ويأتي بما في ذلك البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة من كلا البلدين.
كما ناقشا آليات دعم التعاون المشترك، فيما يتعلق بالخطط والبرامج التطويرية في مجالات البحث العلمي والابتكار، التي تنفذها مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة وسريلانكا.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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