شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وسريلانكا تبحثان التعاون في مجالي التعليم العام والجامعي والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت المبادرة منسوبي التعليم ، المدارس الثانوية ، الطلبة وأولياء الأمور وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني#اليوم | @MOE_MHC



للمزيد: https://t.co/K9Lp5zaz7h pic.twitter.com/IjC8RkDZnb — صحيفة اليوم (@alyaum) August 25, 2024

التعاون السعودي السريلانكي في مجال التعليم

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة عمر لبي أمير أجود.وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المملكة وسريلانكا في مجالي التعليم العام والجامعي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويأتي بما في ذلك البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة من كلا البلدين.كما ناقشا آليات دعم التعاون المشترك، فيما يتعلق بالخطط والبرامج التطويرية في مجالات البحث العلمي والابتكار، التي تنفذها مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة وسريلانكا.