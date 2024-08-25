شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وسريلانكا تبحثان التعاون في مجالي التعليم العام والجامعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة عمر لبي أمير أجود.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المملكة وسريلانكا في مجالي التعليم العام والجامعي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما ناقشا آليات دعم التعاون المشترك، فيما يتعلق بالخطط والبرامج التطويرية في مجالات البحث العلمي والابتكار، التي تنفذها مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة وسريلانكا.
وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المملكة وسريلانكا في مجالي التعليم العام والجامعي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
استهدفت المبادرة منسوبي التعليم ، المدارس الثانوية ، الطلبة وأولياء الأمور وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني#اليوم | @MOE_MHC— صحيفة اليوم (@alyaum) August 25, 2024
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التعاون السعودي السريلانكي في مجال التعليمويأتي بما في ذلك البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة من كلا البلدين.
كما ناقشا آليات دعم التعاون المشترك، فيما يتعلق بالخطط والبرامج التطويرية في مجالات البحث العلمي والابتكار، التي تنفذها مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة وسريلانكا.