مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جازان/عاجل

تعليق الدراسة الحضورية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة، وإدارة تعليم محافظة صبيا والمدارس التابعة لها.وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية. بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 24/ 02/ 1446هـ This is a Twitter Status عبر This is a Twitter Status في جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة... This is a Twitter Status— إدارة تعليم جازان (@MOE_JZN)من ناحية أخرى، علّقت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، الدراسة الحضورية اليوم بداية من الساعة 12 ظهرًا، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأكدت الكلية أن الدراسة ستكون اليوم عن بعد عبر منصة (البلاك بورد).ونبه مركز الأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 6 مناطق اليوم الثلاثاء، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران.