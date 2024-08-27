مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جازان/عاجل

متحدث #تعليم_جازان:

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.

فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 24/ 02/ 1446هـ #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي في جميع مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة… pic.twitter.com/YHbgQExxn7