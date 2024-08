شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تكافح التشوه البصري وتتعقب البيع العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

حملات مستمرة

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية المطار الفرعية حملة ميدانية جديدة استهدفت الباعة الجائلين في حي الصفا، شملت نطاق سوق الخضروات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لأمانة محافظة جدة لتحسين المشهد الحضري والحد من التشوهات البصرية.وأسفرت الحملة عن مصادرة نحو 4 أطنان من الخضار والفواكه، التي تم تسليمها إلى الجمعية الخيرية، كما جرى خلال الحملة مصادرة العديد من البسطات المتنوعة. • تطبيق بلاغات This is a Twitter Status 940لتحميل التطبيق:This is a Twitter Status• مركز الاتصال الموحد 940 This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah)وأوضحت بلدية المطار أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تنفذها الأمانة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة والحفاظ على نظافتها.وأكدت التزام الأمانة بالتصدي للممارسات المخالفة التي تؤثر سلباً على المظهر العام، مشددةً على أهمية تعاون المجتمع للالتزام بالأنظمة واللوائح.وستواصل الأمانة تنفيذ حملاتها الميدانية بفعالية، لضمان استدامة الجهود المبذولة في تحسين المشهد الحضري.