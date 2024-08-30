شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ الجمعة الموافق 26 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

