شكرا لقرائتكم خبر عن 71 % ارتفاعا في نسبة الإنجاز بمشروع صيانة طريق نجران - السليل والان نبدء بالتفاصيل

طريق نجران - السليل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق نجران / السليل بطول 23 كم، الذي يربط بين منطقتي نجران والرياض، يأتي ذلك ضمن استراتيجية قطاع الطرق التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير طرق ذات موثوقية ومستوىً عالٍ من السلامة والجودة.وأوضحت الهيئة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 71%، شملت أعمال السفلتة، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، إضافة إلى الاهتزازات التحذيرية، والحواجز المعدنية الواقية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة.وأكدت "هيئة الطرق" مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية , لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.