بمشاركة 16 إدارة.. "تعليم جدة" تستضيف ورشة تحليل محتوى المقررات الدراسية

الاختبارات المركزية

الدمام - شريف احمد - تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ‫يوم غدٍ الأحد، الورشة الوزارية ”تحليل المحتوى وبناء جداول المواصفات“، التي تستمر 5 أيام بمقر بيت الطالب.وتستهدف الورشة تحليل محتوى المقررات الدراسية للغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات، وبناء جداول المواصفات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، رحبت بالمشاركين والمشاركات في الورشة من مشرفي ومشرفات مواد العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم من 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.وأوضحت أن الورشة تأتي استعدادًا للتوسع في الاختبارات المركزية ضمن السعي الدؤوب لوزارة التعليم نحو التحسين المستمر لمنظومة المناهج الدراسية وتطويرها لتواكب التطلعات، بما يحسن نواتج التعلم، آملة أن يحقق العمل الجماعي للورشة الأهداف التعليمية للمقررات المستهدفة وبناء جداول مواصفاتها.وأوضحت مدير إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري بتعليم جدة عبير قشقري، أن محاور الورشة ستشمل الاختبارات المركزية واستعراض تحليل نتائجها، وكذلك تحليل المواد المستهدفة إلى جانب عرض بناء جداول المواصفات وإضاءات حول النماذج الاختبارية.