شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطارٍ متفرقة تصل إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاء من محافظات, بلجرشي, والعقيق, وبني حسن. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاء من محافظات, بلجرشي, والعقيق, وبني حسن. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة .. أعلى 8 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على مدار 24 ساعة #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 31, 2024
التفاصيل: https://t.co/nR2DEbgxf0 pic.twitter.com/cX2ozQMpKF
طقس الباحةكما شملت، القرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها.
وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.