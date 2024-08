شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الباحة

شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطارٍ متفرقة تصل إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاء من محافظات, بلجرشي, والعقيق, وبني حسن. كما شملت، القرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها.وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.