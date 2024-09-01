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مصحوبة بعواصف.. هطول أمطار متفرقة على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطارٍ متفرقة تصل إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاء من محافظات, بلجرشي, والعقيق, وبني حسن. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس الباحة

كما شملت، القرى, والمندق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها.
وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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