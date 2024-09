شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية التقنية بالمدينة المنورة تعلق الدراسة الحضورية.. اعرف البديل والان نبدء بالتفاصيل

إعلان📣



بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد @NCMKSA

اليوم الأحد ١٤٤٦/٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١ م ، وتحويل التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.



علّقت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، الدراسة الحضورية اليوم الأحد.ويأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.وذكرت الكلية أن الدراسة ستكون اليوم -عن بعد- عبر منصة (البلاك بورد). تعليق التدريب الحضوري .اليوم الأحد ١٤٤٦/٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١ م ، وتحويل التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.نسأل الله السلامة للجميع ،،،كانت أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية الأحد، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة.ويتضمن هذا الإجراء فروع الجامعة في الحناكية وبدر وخيبر، موضحة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد".