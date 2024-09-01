شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية التقنية بالمدينة المنورة تعلق الدراسة الحضورية.. اعرف البديل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - علّقت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، الدراسة الحضورية اليوم الأحد.
ويأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
تعليق التدريب الحضوري .
اليوم الأحد ١٤٤٦/٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١ م ، وتحويل التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.
نسأل الله السلامة للجميع ،،،This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med)
ويتضمن هذا الإجراء فروع الجامعة في الحناكية وبدر وخيبر، موضحة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد".
ويأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
تعليق الدراسة الحضورية في المدينة المنورةوذكرت الكلية أن الدراسة ستكون اليوم -عن بعد- عبر منصة (البلاك بورد). بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status
تعليق التدريب الحضوري .
اليوم الأحد ١٤٤٦/٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١ م ، وتحويل التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.
نسأل الله السلامة للجميع ،،،This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med)
إعلان📣— الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med) August 31, 2024
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد @NCMKSA
تعليق التدريب الحضوري .
اليوم الأحد ١٤٤٦/٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١ م ، وتحويل التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.
نسأل الله السلامة للجميع ،،،#التدريب_التقني#تقني_المدينة
تعليق الدراسة الحضوريةكانت أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية الأحد، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة.
ويتضمن هذا الإجراء فروع الجامعة في الحناكية وبدر وخيبر، موضحة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد".