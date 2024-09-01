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الكلية التقنية بالمدينة المنورة تعلق الدراسة الحضورية.. اعرف البديل

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واس - ‎المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - علّقت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، الدراسة الحضورية اليوم الأحد.
ويأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية في المدينة المنورة

وذكرت الكلية أن الدراسة ستكون اليوم -عن بعد- عبر منصة (البلاك بورد). بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد This is a Twitter Status
تعليق التدريب الحضوري .
اليوم الأحد ١٤٤٦/٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١ م ، وتحويل التدريب عن بعد عبر منصة البلاك بورد.
نسأل الله السلامة للجميع ،،،This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— الكلية التقنية بالمدينة المنورة (@tvtc_g_med)

تعليق الدراسة الحضورية

كانت أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية الأحد، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة.
ويتضمن هذا الإجراء فروع الجامعة في الحناكية وبدر وخيبر، موضحة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد".
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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