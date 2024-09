شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 أشهر.. 31 ألف وثيقة صلح في قضايا الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

الأحوال الشخصية

"38% نسبة الصلح في قضايا الأحوال الشخصية خلال النصف الأول من هذا العام"

أبرز ما تضمنته كلمة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف العام على مركز المصالحة فضيلة الشيخ الدكتور / سليمان العليان @MojKsa، في كلمته خلال #منتدى_الأسرة 2024. pic.twitter.com/w10MrRKDav — منتدى الأسرة (@familyforumsa) September 1, 2024

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف العام على مركز المصالحة الشيخ الدكتور سليمان العليان، أن التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العدلي أدى إلى تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا مما يساهم في حفظ الحقوق وحماية كيان الأسرة.وأوضح خلال كلمته في منتدى الأسرة 2024، أن مركز المصالحة عمل على تطوير كفاءة 2000 مصلح ومصلحة مختصين في تسوية نزاعات الأحوال الشخصية.وأشار العليان إلى أن نسبة الصلح في قضايا الأحوال الشخصية بلغت خلال النصف الأول من هذا العام 38% بأكثر من 31 ألف وثيقة صلح. أبرز ما تضمنته كلمة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف العام على مركز المصالحة فضيلة الشيخ الدكتور / سليمان العليان This is a Twitter Status، في كلمته خلال This is a Twitter Status 2024. This is a Twitter Status— منتدى الأسرة (@familyforumsa)كما بلغ عدد مراكز "شمل" لحماية الأطفال من الآثار السلبية للانفصال بين الأبوين 37 مركزًا في جميع مناطق المملكة، استفاد منها أكثر من 34 ألف مستفيد.