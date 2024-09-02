اخبار السعوديه

هطول أمطار على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة

0 نشر
واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.
فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار المدينة المنورة

كما هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة العُلا.
وشملت أرجاء مختلفة من المحافظة، والمراكز التابعة لها، ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا