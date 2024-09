شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.. هطول أمطار على المرتفعات الشرقية لأملج#اليوم @NCMKSA

أمطار المدينة المنورة

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. كما هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة العُلا.وشملت أرجاء مختلفة من المحافظة، والمراكز التابعة لها، ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول