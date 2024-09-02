شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.
فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وشملت أرجاء مختلفة من المحافظة، والمراكز التابعة لها، ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول
فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.. هطول أمطار على المرتفعات الشرقية لأملج#اليوم @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) September 2, 2024
للتفاصيل | https://t.co/kf04T0NW0i pic.twitter.com/g9qKp2gG4L
أمطار المدينة المنورةكما هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة العُلا.
وشملت أرجاء مختلفة من المحافظة، والمراكز التابعة لها، ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول