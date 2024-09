شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية.. القنصل العام للمملكة يحث منتخب المعلوماتية على تحقيق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

تدريب مكثف

استقبل القنصل العام للمملكة في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، المنتخب السعودي للمعلوماتية في مقر حفل انطلاق أولمبياد المعلوماتية الدولي 2024، بنسخته 36 في مكتبة الإسكندرية.وحث قنصل المملكة الطلاب على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز، وتشريف المملكة في هذه المسابقة الدولية، مثنيًا على ما حققه المنتخب في مشاركاته السابقة، وعلى الجهود التي بذلتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وشركائها، في تدريب وإعداد المنتخب.ويمثل المملكة في المنافسات التي انطلقت اليوم في حفل رسمي بمكتبة الإسكندرية 4 طلاب هم: أديب سالم علي الشهري من تعليم الشرقية، وأحمد صالح بن طاهر الهاشم من تعليم الأحساء، وعيسى محمد بن عيسى الموسى من تعليم الأحساء، وسعد بندر ناصر البشر العريفي من تعليم الرياض. وكان المنتخب السعودي قد أنهى معسكره التدريبي الخارجي مع طلبة 3 دول أوروبية، بعد أن خضع داخل المملكة لتدريب مكثف خلال السنوات الثلاث الماضية على يد مدربين وخبراء محليين ودوليين، استعدادًا للمنافسة في هذا الحدث العالمي، تشارك فيه قرابة 96 دولة يمثلها 364 متسابقًا.وتمتلك المملكة في رصيدها من منافساتها السابقة في هذا الأولمبياد 6 جوائز دولية "4 ميداليات برونزية، وشهادتي تقدير".وتأتي مشاركتها هذا العام بشراكة استراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، وبرعاية شركة "علم".