شكرا لقرائتكم خبر عن لتسهيل أداء العمرة.. "الحج" تدعو زوار المسجد الحرام إلى تخفيف الأمتعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ودعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين إلى ترك الأغراض والحقائب الثقيلة في أماكن الإقامة، مشيرة إلى أن التخفيف من الأمتعة والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية فقط يمكن أن يسهم بشكل كبير في جعل تجربة العمرة أكثر سلاسة وراحة.
جاء ذذلك استمرارًا لتوجيهات الوزارة للمعتمرين بهدف مساعدتهم على أداء المناسك بسهولة ودون إرهاق.
وأكدت الوزارة توافر صناديق أمانات آمنة في الساحات الخارجية للحرم، حيث يمكن للمعتمرين وضع مقتنياتهم الثمينة بأمان تام.
وتعمل الوزارة على تقديم النصائح والإرشادات التي تسهم في تجنب أي عوائق قد تؤثر على سير المناسك أو على راحة المعتمرين.
جاء ذذلك استمرارًا لتوجيهات الوزارة للمعتمرين بهدف مساعدتهم على أداء المناسك بسهولة ودون إرهاق.
وضع الحقائب خلف الأبوابكما حذرت الوزارة من وضع الحقائب خلف الأبواب داخل الحرم، ما قد يسبب إعاقة في الحركة ويزيد من فرص فقدان الأغراض الشخصية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تشدد الحملة على ضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات التي تضمن سلامة الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء #العمرة.#اليوم | @HajMinistry— صحيفة اليوم (@alyaum) August 24, 2024
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وأكدت الوزارة توافر صناديق أمانات آمنة في الساحات الخارجية للحرم، حيث يمكن للمعتمرين وضع مقتنياتهم الثمينة بأمان تام.
تجربة روحية مريحةتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على تحسين خدماتها، وضمان تجربة روحية مريحة لجميع زوار بيت الله الحرام، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من المعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وتعمل الوزارة على تقديم النصائح والإرشادات التي تسهم في تجنب أي عوائق قد تؤثر على سير المناسك أو على راحة المعتمرين.