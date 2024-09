شكرا لقرائتكم خبر عن لتسهيل أداء العمرة.. "الحج" تدعو زوار المسجد الحرام إلى تخفيف الأمتعة والان نبدء بالتفاصيل

وضع الحقائب خلف الأبواب

تشدد الحملة على ضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات التي تضمن سلامة الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء #العمرة.#اليوم | @HajMinistry



للمزيد: https://t.co/XKmkfiiwPp pic.twitter.com/RvxUBgOVSl — صحيفة اليوم (@alyaum) August 24, 2024

تجربة روحية مريحة

الدمام - شريف احمد - ودعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين إلى ترك الأغراض والحقائب الثقيلة في أماكن الإقامة، مشيرة إلى أن التخفيف من الأمتعة والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية فقط يمكن أن يسهم بشكل كبير في جعل تجربة العمرة أكثر سلاسة وراحة.جاء ذذلك استمرارًا لتوجيهات الوزارة للمعتمرين بهدف مساعدتهم على أداء المناسك بسهولة ودون إرهاق.كما حذرت الوزارة من وضع الحقائب خلف الأبواب داخل الحرم، ما قد يسبب إعاقة في الحركة ويزيد من فرص فقدان الأغراض الشخصية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت الوزارة توافر صناديق أمانات آمنة في الساحات الخارجية للحرم، حيث يمكن للمعتمرين وضع مقتنياتهم الثمينة بأمان تام.تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على تحسين خدماتها، وضمان تجربة روحية مريحة لجميع زوار بيت الله الحرام، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من المعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم.وتعمل الوزارة على تقديم النصائح والإرشادات التي تسهم في تجنب أي عوائق قد تؤثر على سير المناسك أو على راحة المعتمرين.