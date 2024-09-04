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يستمر 3 شهور.. "الأرصاد" يكشف عن أبرز ملامح طقس فصل الخريف

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الوطني للأرصاد إن ملخص أبرز ما جاء في تقرير ملامح طقس فصل الخريف يتمثل في ارتفاع في معدل الأمطار على عسير وجازان وأجزاء من الربع الخالي.
وأشار في بيان عبر حسابه على تطبيق إكس، إلى أن من ملامح الخريف أيضًا ارتفاع الحرارة عن المعدل على الشمال بدرجة مئوية واحدة.

3 شهور

وأوضح المركز إن فصل الخريف الذي يشمل الشهور الثلاثة "سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر"، سيشهد ارتفاع درجات الحرارة بدرجة مئوية واحدة عن المعدل الطبيعي على: حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك. ارتفاع في معدل الأمطارعلى This is a Twitter Status This is a Twitter Status وأجزاء من This is a Twitter Status.
ارتفاع الحرارة عن المعدلعلى الشمال بدرجة واحدة، بمشيئة الله.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وأشار إلى أن الارتفاع سيبلغ نصف درجة على باقي مناطق المملكة.
وبالنسبة للأمطار، توقع المركز ارتفاع في درجات هطول الأمطار بأعلى من المعدل على عسير وجازان ونجران، والأجزاء الجنوبية من صحراء الربع الخالي.
بينما يحدث انخفاض طفيف بأقل من المعدل على باقي مناطق المملكة.
MO Nasa

MO Nasa

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