شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأمير عبد المحسن في العلا يحصل على اعتماد "سباهي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الأمير عبد المحسن في محافظة العلا، على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وذلك ضمن مساعي الهيئة الملكية وكذلك الشركاء من وزارة الصحة وتجمع المدينة المنورة الصحي، لتحسين منظومة الخدمات الصحية تحقيقا للتنمية الشاملة المستدامة.

وتعمل الهيئة على تحويل العلا إلى وجهة عالمية رائدة للتراث والثقافة، مع توفير الخدمات المتكاملة والبنية التحتية التي تعزز جودة الحياة، وتحقق الرفاهية للسكان والزوار، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، وتقديمها بأفضل المعايير.

مستشفى الأمير عبد المحسن

وتكلّلت مساعي المستشفى منذ عام 2022 بنيل الاعتماد، حيث جرى تحديث المرافق، وأنظمة السلامة والمعدات، وتنفيذ محطة تناضح عكسي لتنقية المياه، كذلك تدريب الموظفين، والعمل على تحسين رضا المرضى، وتعزيز الضوابط والإجراءات.

ولتقديم خدمة أفضل للأهالي والزوار في جميع أنحاء العلا، قام المستشفى بتطوير خدمات الطوارئ من خلال تأمين إسعاف جوي، وتحديث مهبط طائرات الهليكوبتر.

الرعاية الصحية

وساهمت تلك الجهود في ارتفاع معدل رضا المرضى عن جودة ورعاية الخدمات التي يقدمها المستشفى إلى 63.8

%

خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 56.2

%

في الفترة نفسها خلال العام الماضي.

ويُعنى المركز بمساعدة ودعم مرافق الرعاية الصحية لتقديم خدمات عالية الجودة لضمان سلامة المرضى، ولا تقتصر على الرعاية السريرية فحسب، بل تمتد إلى جميع مكونات خدمة الرعاية الصحية، بما في ذلك المعايير ومواصفات البناء والتصميم وأنظمة التشغيل.

يشار إلى أن مستشفى الأمير عبد المحسن في العلا افتتح عام 1406هـ بسعة 128 سريرًا، ويقدِّم خدماته على مدار السَّاعة.

واستقبلت أقسامه 68820 مريضًا منذ بدء العام الجاري 2024، مُحققًا تحسنًا بنسبة 13% في الإنتاجية، و59% في وقت الاستجابة.

للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)