شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 900 سلة غذائية في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 5.280 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 184 خيمة و218 حقيبة إيوائية في مخيمي جول السادة وجول سنان بمديرية خنفر في محافظة أبين، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن. مساعدات باليمن قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم أدوات المهنة لـ 24 متدربة في مجالات الخياطة والتطريز، وتصفيف الشعر والتجميل بمحافظة عدن، وذلك ضمن مشروع توفير خدمات سبل العيش الكريم للنساء والفتيات الأشد ضعفًا في اليمن، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويهدف المشروع إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدرات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال تقديم برامج التدريب الحرفي والمهني، وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والحماية للنساء والفتيات، تستفيد منها 42.960 امرأة في محافظات عدن وشبوة ولحج والمهرة ومأرب وحضرموت. دعم ضحايا إعصار ليبيا دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع المساعدات الغذائية العاجلة للأسر المتضررة من الفيضانات والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار "دانيال" الذي ضرب عدة مناطق في ليبيا مؤخرًا وأدى إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي. ويهدف المشروع إلى توزيع 72.681 سلة غذائية في مناطق طبرق، ودرنة، وسوسة، وشحات، والبيضاء، وساحل جبل الأخضر، والمرج، والأبيار، وتوكرة، يستفيد منها 106 آلاف فرد متضرر.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.