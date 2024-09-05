شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأمريكا تناقشان تعزيز الشراكة في الشبكات اللاسلكية المفتوحة ORAN والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الملحق التجاري في السفارة الأمريكية وبالتنسيق مع الشركات الأمريكية مع القطاع العام والخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل، بحضور وكيل الوزارة المساعد لتطوير البنية التحتية ناصر البكر، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.
واستهدفت الورشة استعراض ومناقشة قصص النجاح في تطبيق تقنيات شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة Open RAN. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وناقشت الورشة مدى نضج التقنية، وتعزيز المفهوم المشترك لإمكانيات التقنية وفرصها، وقصص النجاح في تطبيقها، وسلطت الضوء على كيفية دفع عجلة الابتكارات في قطاع الاتصالات، وذلك بمشاركة عدد من أهم الشركات الرائدة عالمياً في تقنيات شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة Airspan ،Qualcomm، Mavenir ،HP ،NVIDIA ،Intel ،DISH/Echostar ومشاركة أكثر من 10 جهات وشركات محلية.
واستهدفت الورشة استعراض ومناقشة قصص النجاح في تطبيق تقنيات شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة Open RAN. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بهدف تعظيم التعاون مع القطاع الخاص لتوطين أعمال تطوير التطبيقات والبرمجيات.. وزارة الاتصالات تعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "#توطين_مراكز_التقنية"— صحيفة اليوم (@alyaum) August 8, 2024
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نمو الاقتصاد الرقميوتأتي الخطوة تعزيزاً للشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الاتصالات والتقنية، بهدف تطوير بنية تحتية رقمية مرنة ومستدامة، تُسهم في تحقيق التحول الرقمي، وتعزز نمو الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وناقشت الورشة مدى نضج التقنية، وتعزيز المفهوم المشترك لإمكانيات التقنية وفرصها، وقصص النجاح في تطبيقها، وسلطت الضوء على كيفية دفع عجلة الابتكارات في قطاع الاتصالات، وذلك بمشاركة عدد من أهم الشركات الرائدة عالمياً في تقنيات شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة Airspan ،Qualcomm، Mavenir ،HP ،NVIDIA ،Intel ،DISH/Echostar ومشاركة أكثر من 10 جهات وشركات محلية.