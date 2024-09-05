وزارة السياحة تفوز بجائزة الشارقة عن أفضل منظومة اتصال متكاملة

احتفت #وزارة_السياحة بتحقيق أحد أهم منجزات #رؤية_المملكة_2030 م بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية عام 2023 وذلك قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقًا لتحقيق هذا الهدف#اليوم | @Saudi_MT

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