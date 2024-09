شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تفوز بجائزة الشارقة عن أفضل منظومة اتصال متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

جائزة الشارقة للاتصال

وجهة رئيسية للسياح

الكوادر السعودية

خلق فرص العمل

الدمام - شريف احمد - حقّقَت وزارة السياحة ممثلة في الإدارة العامة للتواصل المؤسسي, جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن أفضل منظومة اتصال متكاملة خلال أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.وجاء التكريم احتفاءً بالحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع الإنجاز الاستثنائي الذي حققته المملكة العربية السعودية ، والمتمثل في وصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج في عام 2023م وبشهادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومجلس السفر والسياحة العالمي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وشهدت الدورة الـ11 من الجائزة أكبر عدد من المشاركات منذ انطلاقها، إذ استقبلت من 44 دولة أكثر من 3,800 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230% عن العام السابق، وبإجمالي 1,129 ملفاً مقبولاً بينما وصلت القائمة القصيرة إلى 46 مرشحاً للجائزة.وأسهمت الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة السياحة في تعزيز الاهتمام الدولي بالمملكة بوصفها وجهة سياحية عالمية، ذات أهمية ثقافية وما تتمتع به من تنوع جغرافي وجمال طبيعي، كما أكدت جاهزيتها لاستقبال السيّاح بأعداد قياسية.واعتمدت استراتيجية الحملة الإعلامية مُختلف وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية والفعاليات لإبراز المملكة في مقدمة وجهات السفر العالمية، وما تتمتع به من تجارب مختلفة ومتنوعة، حيث أثمرت نتائج الحملة أن جعلت المملكة تظهر مُنفتحة على العالم ووجهة رئيسية للسياح والمستثمرين.وقال مدير عام التواصل المؤسسي في وزارة السياحة ماجد الحمدان: "لا تقتصر هذه الحملة على كونها مجرد أرقام تُعلن، بل تهدف إلى سرد قصص تتعلق بثقافتنا وتراثنا وإظهار أننا مُستعدون للترحيب بالعالم فمع زيارة ملايين السياح، أتى التكريم شاهداً على نمونا وتقدمنا الملحوظ في قطاع السياحة وبروزنا كلاعب رئيسي على الساحة العالمية".وأشار إلى أن دعم وزير السياحة أحمد الخطيب كان له بالغ الأثر في إعداد وتنفيذ حملة اتصالية متكاملة أبرزت قدرة الكوادر السعودية في حشد كبرى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لنوصل من خلالها بأن المملكة ترحب بالسياح من مختلف دول العالم.وفي السياق، حققت الحملة الإعلامية نجاحات كبيرة في ما يتعلق بنسب المشاهدة لهذه الحملة، حيث بلغ إجمالي الظهور والوصول في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ما يقارب 80 مليوناً ما بين ظهور ووصول مباشر، بالإضافة إلى المشاهدات والتفاعل، فضلاً عن التداول الواسع في وسائل الإعلام الدولية.كما نجحت الحملة الإعلامية في تسليط الضوء على العوائد المتحققة من السياحة وذلك على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وأبرزها خلق فرص العمل والتبادل الثقافي والتنويع الاقتصادي، حيثُ عكس الإنجاز نجاح رؤية 2030 في تنويع اقتصاد المملكة والارتقاء بمكانتها العالمية.وتُقدم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تقديراً لاستراتيجيات الاتصال المُبتكرة والمؤثرة التي تُعزز بدورها مبدأ الشفافية والثقة والنتائج المُجتمعية الإيجابية، حيثُ أكد تكريم وزارة السياحة في هذه الفئة العالمية التزامها في إثبات أن المملكة العربية السعودية وجهة سياحية لابد من زيارتها.