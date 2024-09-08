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السعودية | تعليق الدراسة الحضورية بالغايل

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قررت إدارة تعليم الغايل، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد، غداً الأحد، عبر في جميع المدارس.

وأوضحت الإدارة أن هذا الأمر جاء بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولمعالجة آثار الحالة الجوية التي تأثرت بها المنطقة؛ وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه من أمطار غزيرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وتؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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