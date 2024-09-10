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من الرباط.. نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي للعلاج بالمملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نقلت طائرة الإخلاء الطبي، الثلاثاء، بالتنسيق مع السفارة في الرباط، مواطنا سعوديا إلى أرض الوطن.
وأفات السفارة في المغرب، بأنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي يوم الثلاثاء 2024/09/10م ، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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