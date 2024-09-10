شكرا لقرائتكم خبر عن من الرباط.. نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي للعلاج بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نقلت طائرة الإخلاء الطبي، الثلاثاء، بالتنسيق مع السفارة في الرباط، مواطنا سعوديا إلى أرض الوطن.
وأفات السفارة السعودية في المغرب، بأنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي يوم الثلاثاء 2024/09/10م ، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.
وأفات السفارة السعودية في المغرب، بأنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي يوم الثلاثاء 2024/09/10م ، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.