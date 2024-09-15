شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني يحذر من طقس مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

إنذار أحمر

"الدفاع المدني"

يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة pic.twitter.com/PWJpNilBbE — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 15, 2024

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمةونضحت بالحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسديد.كان المركز الوطني للأرصاد أطلق إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة، محذرًا من طقسها. يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة This is a Twitter Status This is a Twitter Status— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion)وبين أنها تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وأوضح أن حالة الطقس تشمل الطائف وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم، وتستمر حتى الـ9 من مساء اليوم.