شكرا لقرائتكم خبر عن "ترشيد الري" يعرّف مزارعي أبها بتقنيات الري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أنظمة الري الحديثة

الدمام - شريف احمد - نظّم مشروع ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري، بالتعاون بين المؤسسة العامة للري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو“، جلسة تعريفية في مدينة أبها حول تقنيات الري الحديث والممارسات الزراعية الجيدة في زراعة أشجار الفاكهة، خصوصاً الرمان.وعُقدت الجلسة في مزرعة آل جربوع، التي تستضيف أحد الحقول الإرشادية للمشروع، وافتتحها المهندس محمد السمحان، مدير إدارة المزارع النموذجية بالري، مرحباً بالحضور ومستعرضاً استراتيجيات المؤسسة لتطوير الأنظمة الحقلية، مؤكداً على أهمية الاستفادة القصوى من المياه.وشارك عدد من مزارعي الفاكهة، حيث تعرفوا على أنظمة الري الحديثة من خلال جولة ميدانية في الحقل الإرشادي، وتمت مناقشة استفساراتهم لتعزيز فهمهم لهذه التقنيات.وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المشروع لرفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي.