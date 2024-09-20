شكرا لقرائتكم خبر عن بـ "اللانينا".. "الأرصاد" يكشف عن حقيقة توقع شتاء قارس وطويل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد ممثلًا في المركز الإقليمي للتغير المناخي، حقيقة أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام حول توقع شتاء قارس وطويل وربطه بظاهرة "اللانينا".

وأكد "الأرصاد" أن هذا غير دقيق، ولا يعكس ما نتوقع حدوثه للشتاء المقبل. توقعات الشتاء المقبل ونوه بأن التوقعات تشير إلى شتاء حول المعدل الطبيعي، مع ارتفاع طفيف قد يصل إلى درجة مئوية على بعض المناطق.

ودعا مركز الأرصاد إلى تحري الدقة فيما ينشر حول مناخ المملكة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب الآراء الفردية التي قد تسبب التشويش للمتلقي. الالتزام بالمعلومات الرسمية كما شدد على أهمية المعلومات الرسمية المتعلقة بالمناخ والطقس؛ نظرًا لارتباطها الوثيق بمختلف مناشط الحياة وبرامج التنمية، وكذلك المناسبات التي تُقام في المملكة.

وبين أن مثل هذه التصريحات الفردية لا تعكس التوجهات التنظيمية المعتمدة من قبل الدولة.