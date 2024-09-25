الدمام - شريف احمد - نشر "المرور السعودي" خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر". وتتمثل الطريقة في الخطوات التالية: - الدخول إلى حساب "أبشر". - الذهاب إلى خدمة المركبات "استعلامات". - اختر "استعلام المركبات المحجوزة". - عند حجز المركبة ستُعرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجر – تاريخ حجز المركبة".

شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 خطوات.. الاستعلام إلكترونيًا عن معلومات المركبة المحجوزة والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع