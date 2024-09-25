شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 خطوات.. الاستعلام إلكترونيًا عن معلومات المركبة المحجوزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشر "المرور السعودي" خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".
وتتمثل الطريقة في الخطوات التالية:
- الدخول إلى حساب "أبشر".
- الذهاب إلى خدمة المركبات "استعلامات". - اختر "استعلام المركبات المحجوزة".
- عند حجز المركبة ستُعرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجر – تاريخ حجز المركبة".
وتتمثل الطريقة في الخطوات التالية:
- الدخول إلى حساب "أبشر".
- الذهاب إلى خدمة المركبات "استعلامات". - اختر "استعلام المركبات المحجوزة".
- عند حجز المركبة ستُعرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجر – تاريخ حجز المركبة".