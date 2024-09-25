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طقس المساء.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض مساء اليوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 2 من صباح يوم الخميس.
وتشهد العاصمة الرياض ورماح عوالق ترابية، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أتربة مثارة

ويُتوقع أن تشهد الأفلاج والخرج والسليل أتربة مثارة، ويصاحبها رياح نشطةـ وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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