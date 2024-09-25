شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض مساء اليوم الأربعاء، تستمر حتى الساعة 2 من صباح يوم الخميس.وتشهد العاصمة الرياض ورماح عوالق ترابية، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.ويُتوقع أن تشهد الأفلاج والخرج والسليل أتربة مثارة، ويصاحبها رياح نشطةـ وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)