شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس نيبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل، رئيس نيبال، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت في بلاده.

وقال الملك سلمان: ” علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

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ولي العهد يعزي

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل، رئيس نيبال، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت في بلاده.

وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين لذويهم سالمين وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.