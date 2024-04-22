الامارات | كانافارو يتولى تدريب أودينيزي الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أودينيزي المتعثر بالدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين فابيو كانافارو في منصب المدير الفني حتى نهاية الموسم.

وكان كانافارو، مدافع يوفنتوس وريال مدريد سابق، قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2006 عقب قيادة منتخب إيطاليا للفوز بكأس العالم في نفس العام.

ويتولى كانافارو المهمة خلفا للمدرب السابق جابريلي تشوفي.

وأعلن أودينيزي في وقت سابق اليوم إقالة تشوفي بعد تراجع الفريق بفارق الأهداف فقط عن منطقة الهبوط عقب الخسارة أمام مضيفه فيرونا المتعثر بهدف دون رد أمس الأول السبت.

ويتبقى ست جولات على نهاية الموسم وستكون مهمة كانافارو صعبة في إنقاذ أودينيزي الذي حقق أربعة انتصارات فقط على مدار الموسم.

(50 عاما) اسبق له التدريب في الصين والسعودية.