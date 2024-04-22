الامارات | العراق ترافق السعودية إلى دور الثمانية بكأس آسيا للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب العراقي إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً في قطر بعد فوزه على نظيره السعودي 2 -1 اليوم الاثنين على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فازت طاجيكستان على تايلاند 1 -صفر.

وفي المباراة الاولى، سجل علي جاسم الهدف الأول للعراق من ضربة جزاء في الدقيقة 45 وأضاف مصطفى سعدون الهدف الثاني في الدقيقة 63، وتكفل أحمد الغامدي بتسجيل هدف السعودية الوحيد في الثواني الأخيرة للشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي المباراة الثانية، سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة قبل أن يخطف منتخب طاجيكستان هدف الفوز عن طريق مانوتشير سفاروف.

وتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام السعودية ليتأهلا سويا لدور الثمانية مقابل 3 نقاط لكل من طاجيكستان وتايلاند.