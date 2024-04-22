مجلس سموحة يرفع شعار "اضحك الصورة تطلع حلوة "..!

ياسر رشاد - القاهرة - يحاول مجلس إدارة نادى سموحة ان يرفع شعار "أضحك الصورة تطلع حلوة " ولذلك لتصدير مشهد أنه لا توجد خلافات وان كل الامورعلى مايرام

فلقد أجتمع المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة والدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس النادى فى حفل ختام بطولة كأس مصرللسباحة التى أقيمت مساء اليوم بالنادى وجمعتهما أكثر من صورة فى حضور عضو المجلس تحت السن الدكتورة ماهينور سامح التى كثفت نشاطها بالنادى خلال الفترة الاخيرة بالتواجد بين الاعضاء وحضور فاعليات تسليم الجوائز

وقام " عامر" بنشر عدد من الصور التى تجمعه مع " الغنيمى " فى محاولة لإثبات ان الامور بينهما تمام وفقا لوعدهما للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى طالبهما فى حضور باقى أعضاء المجلس بمكتبه بتسيير أعمال النادى بعيدا عن أى خلاف وهذا ماحدث بالفعل فى الصور حيث أن المتابعين لمسلسل الاحداث يشبهون الوضع على أرض سموحة بفيلم " عنتر ولبلب "