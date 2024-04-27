عاصفة رعدية وأمطار غزيرة أوقفت مباراة الترجي وصن داونز.. ماذا تقول لائحة أبطال إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر - توقفت مباراة صن داونز والترجي التونسي ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب أمطار غزيرة وعاصفة رعدية شديدة، تسببت في انقطاع جزئي في الكهرباء.

وقرر حكم المباراة خروج اللاعبين إلى غرف خلع الملابس.

وبدأت جماهير الفريق الجنوب إفريقي في مغادرة مدرجات الملعب في انتظار اتخاذ القرار النهائي بخصوص استئناف المباراة من عدمه.

وتنص لائحة أبطال إفريقيا على أنه في حال إلغاء المباراة سيتم إعادة المباراة.

«تعاد المباراة في حال حدوث عوامل خارجة عن إرادة الفريقين مثل سوء الأحوال الجوية أو انقطاع الكهرباء أو حدوث انهيارات في المدرجات أو العوامل الأخرى».

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، بعد مرور 21 دقيقة.

تشكيل صن داونز

حارس المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا - مونداو - مفالا - موديبا.

خط الوسط: لونجا - اليندي - أوباس.

خط الهجوم: لورش - ثيمبا زواني - لوكاس ريبيرو.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد أمن بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا - غيلان الشعلالي - روجي أهولو - حسام الدين غشة.

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز.

وفي مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تمكن الترجي التونسي من تحقيق الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0 بالمباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

وكان الترجي التونسي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد التغلب على أسيك ميموزا الإيفواري بركلات الترجيح، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي وفاز الترجي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

بالمقابل، تأهل صنداونز إلى نصف النهائي بعد التغلب على يانج أفريكانز التزاني؛ حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي وفاز صن داونز في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.