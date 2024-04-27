محمد صلاح: أثق في قدرة الزمالك على التأهل لنهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، ثقته في لاعبي الفريق الأبيض على تخطي عقبة دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "مطمئن على قدرة الزمالك في تحقيق الفوز على نادي دريمز والتأهل لنهائي الكونفدرالية، وكنت أتمنى تواجد شيكابالا في المباراة ولكننا نمتلك البدائل".

وأضاف: "أنصح اللاعبين بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب منذ الدقيقة الأول وأتمنى العودة من غانا بالفوز لإسعاد جماهير نادي الزمالك".

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للمواجهة المنتظرة أمام نظيره دريمز الغاني، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

من المقرر انطلاق مواجهة الزمالك أمام نظيره دريمز الغاني في السابعة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابا يارا بغانا.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي استضافها ملعب القاهرة الدولي.