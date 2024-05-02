سيدات طائرة الأهلي إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على بطل أثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، من الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة، بعد الفوز على بطل إثيوبيا بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على صالة "الأمير عبد الله الفيصل" بالنادي الأهلي بالجزيرة.

وحسم سيدات الأهلي الشوط الأول لصالحهم، بنتيجة 25-10، ثم واصل الفريق سيطرته الكبيرة على المباراة حسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-11، قبل أن يختتم النتيجة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-9.

وستلتقي سيدات طائرة الأهلي في الدور نصف النهائي، مع فريق الأنابيب الذي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب ليتو الكاميروني بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

ويستضيف النادي الأهلي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات، بمقر النادي بالجزيرة، والمقرر ختامها يوم 4 مايو الجاري.