كولر يوضح سبب استبعاد أفشة.. وتسديد كهربا ركلة الجزاء بدلا من معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أبدى المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، سعادته بالفوز على الجونة بثلاثية نظيفة في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "بدأنا المباراة بقوة وسجلنا هدف التقدم، واستطاع اللاعبون تنفيذ التعليمات".

وأضاف: "من المهم أن نفكر في تدوير اللاعبين وسط ضغط المباريات، لذلك أنا سعيد بالفوز في ظل لعب مباراة كل يومين تقريبا".

وواصل: "علي معلول يملك أرقاما تاريخية مع الأهلي، لذلك أنا سعيد بارتدائه شارة الكابتن".

وعن استبعاد أفشة من قائمة المباراة، أوضح: "كل اللاعبين جاهزين دون إصابات باستثناء عبد القادر والشناوي، وكل مباراة أختار قائمة ويتم استبعاد 12 لاعبا".

واختتم السويسري: "غيرت نظام تسديد ركلات الجزاء، وأصبح التحديد أثناء سير اللقاء، وهذا ما تم اليوم، أحدد اللاعب الأجدر بتسديد ركلة الجزاء وفق حالة اللاعبين في الملعب وسير المباراة".

ويلاقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

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