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الامارات | بفارق 12 عن "نصر رونالدو".. الهلال بطل السعودية للمرة الـ19

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن الهلال احراز لقبه التاسع عشر في الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه الحزم 4-1، السبت في المرحلة الـ31.
ورفع قطب العاصمة الرياض رصيده إلى 89 نقطة، بفارق 12 عن أقرب مطارديه وغريمه النصر الذي يضمّ أفضل لاعب في العالم خمس البرتغالي ، قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري رسمياً.
وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش (15 من ركلة جزاء و45+3) وأحمد الجويد (39 خطأ في مرمى فريقه) والصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (45+6) أهداف الهلال، وفايز سلماني (34) هدف الحزم، فيما حضر البرازيلي "المصاب" فوز فريقه الهلال من المدرجات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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