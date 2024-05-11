الامارات | بفارق 12 عن "نصر رونالدو".. الهلال بطل السعودية للمرة الـ19

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن الهلال احراز لقبه التاسع عشر في الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه الحزم 4-1، السبت في المرحلة الـ31.

ورفع قطب العاصمة الرياض رصيده إلى 89 نقطة، بفارق 12 عن أقرب مطارديه وغريمه النصر الذي يضمّ أفضل لاعب في العالم خمس البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري رسمياً.

وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش (15 من ركلة جزاء و45+3) وأحمد الجويد (39 خطأ في مرمى فريقه) والصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (45+6) أهداف الهلال، وفايز سلماني (34) هدف الحزم، فيما حضر البرازيلي نيمار "المصاب" فوز فريقه الهلال من المدرجات.