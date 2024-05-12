سخرية العقيدي من رونالدو تثير الجدل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن حسم الهلال لقب دوري روشن لصالحه سخرت صحيفة «Bleacher Report Football» العالمية من البرتغالي كريستيانو رونالدو ؛ قائد النصر، إذ نشرت صورة للدون متحسرا أمام درع دوري روشن بجوار البرازيلي نيمار دا سيلفا والصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ ثنائي الهلال، محتفلا، وعلقت «عام آخر لرونالدو دون التتويج بالدوري السعودي». وحصد المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستقرام» تفاعلا كبيرا من مختلف أنحاء العالم، وبالطبع في السعودية، ومما أوقع العقيدي في ورطة، بعد تداول فيديو عبر منصة «إكس» يوثق قيام «العقيدي» بالإعجاب بمنشور المنصة العالمية دون مراعاة أنه يسيء لناديه، لكنه تراجع بعد ذلك بعد الغضب الجم الذي حصده. وأنكر بعض النصراويين تصرف حارسهم، مشيرين بأصابع الاتهام لـ«فبركة» الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

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