هل ينضم لـ الأهلي؟.. السد القطري يعلن رحيل مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي السد القطري، الأربعاء، رحيل مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح، وذلك بعد 9 سنوات قضاها مع "الزعيم" منذ انضمامه في صيف 2015، قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

وخلال الفترة الماضية، ترددت أنباء عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المهاجم الجزائري بونجاح، في ظل رغبة المدير الفني للمارد الأحمر مارسيل كولر، في التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر بعدما فشل الفرنسي موديست في إثبات جدارته بارتداء الفانلة الحمراء.

وعبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر نادي السد القطري رسالة شكر للاعب على العطاء الكبير الذي قدمه خلال مسيرته مع الفريق، والتي حقق خلالها الكثير من الإنجازات التي ستبقى في التاريخ، كما صنع المجد كذلك على المستوى الشخصي من خلال فوزه بالعديد من الجوائز الفردية ودوّن اسمه في السجلات المشرفة للمحترفين الذين مروا على النادي.

من جهته، كتب بونجاح عبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام": «إلى كل السداويين، أشكركم جميعا على دعمكم طول مسيرتي في نادي السد، لقد كانت أهم مراحل حياتي الاحترافية والتي قضيتها معكم وبذلت كل جهدي لإسعادكم وتبقت لنا أنا وإخواني اللاعبين خطوة أتمنى أن أختمها معكم بحمل كأس سمو الأمير».

واختتم المهاجم الجزائري: «شكرا لنادي السد ولكل المدربين واللاعبين الذين عاشرتهم خلال تسعة مواسم وقفوا معها بجانبي وساعدوني في تقديم المستوى الذي أفرحكم، شكرا لكم جميعًا، نراكم في نصف النهائي وستبقون ويبقى السد في قلبي دائمًا».

يشار إلى أن بونجاح شارك مع السد القطري في 229 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 203 أهداف، وساهم في 60.