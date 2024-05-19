شوبير يثير قلق جماهير الاهلي بخصوص إصابة معلول أمام الترجي في نهائي أفريقيا

أثار الإعلامي أحمد شوبير قلق جماهير الاهلي بخصوص إصابة التونسي علي معلول نجم الفريق، والتي تعرض لها خلال مشاركته أمام الترجي في نهائي أفريقيا.

وتعرض معلول لإصابة قوية في الدقيقة الخامسة من عمر مباراة الاهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث غادر اللقاء وشارك كريم فؤاد بدلًا منه.

وقال أحمد المسيري مراسل قناة أ”ون تايم سبورتس”، في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج “ملعب أون” الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: “أن إصابة معلول خطيرة وقد تكون في مفصل القدم”.

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وأوضح مراسل قناة أون تايم: “النجم التونسي سيتوجه بصحبة الجهاز الطبي إلى أحد المستشفيات القريبة من أجل الخضوع إلى الاشعة والفحوصات الطبية للوقوف على حجم الإصابة”.

وتعادل فريق الاهلي مع نظيره الترجي مساء اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس قبل مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وستقام مباراة الإياب بين الأحمر ونظيره التونسي مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد نظيره الترجي في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.