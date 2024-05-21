صلاح يلمّح إلى بقائه مع ليفربول "سنقاتل بكل قوّتنا"

الرياص - اسماء السيد - المملكة المتحدة: وعد النجم المصري محمد صلاح جماهير ليفربول بتقديم كلّ شيء الموسم المقبل لتعويض الحلول في المركز الثالث ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم، في خضم تكهنات حول انتقاله إلى الدوري السعودي.

وبعدما كان منافساً لمانشستر سيتي وأرسنال على صدارة الدوري الذي أحرزه الأوّل للمرة الرابعة توالياً، تراجع ليفربول في الأسابيع الأخيرة مكتفياً بالمركز الثالث.

كتب صلاح ليل الإثنين في حسابه على منصة أكس "نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوّتنا".

وكانت تقارير إعلامية رشّحت صلاح منذ الموسم الماضي للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي الذي عرف اخفاقاً كبيراً الموسم الحالي في البطولات المحلية.

لكن صلاح (31 عاماً) ألمح إلى مواصلة مشواره مع الفريق الذي أحرز معه لقب الدوري في 2020 وقبلها بموسم لقب دوري أبطال أوروبا.

ووجّه "الفرعون" رسالة وداعية لمدرّبه الألماني يورغن كلوب الذي أنهى مشواره مع "الحُمر" بعد مسيرة مظفرة.

كتب صلاح القادم إلى ليفربول في 2017 عندما كان كلوب مدرباً للفريق الذي يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد "مشاركة تلك الألقاب والتجارب معك على مرّ سبع سنوات كانت رائعة. أتمنى لك حظاً سعيداً في المستقبل على الأمل اللقاء مجدّداً".

وينتهي عقد أفضل لاعب أفريقي في 2017 و2018 وهداف الدوري الإنكليزي ثلاث مرات، في ملعب أنفيلد الموسم المقبل.