صبحي: الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها بفصل دعم القيادة السياسية

ياسر رشاد - القاهرة - خلال توقيع بروتوكول استضافة بطولات سوبر جلوب والعالم للقارات لكرة اليد

الأربعاء 22/مايو/2024 - 11:03 م 5/22/2024 11:03:15 PM

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم بقصر عابدين توقيع بروتوكول حقوق تنظيم مصر لبطولة سوبر جلوب وبطولة العالم للقارات لكرة اليد.

وخلال كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تحظي برعاية غير مسبوقة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأمر الذى وضعها فى مقدمة دول العالم سواء على مستوى البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية وكذلك عن مستوى نتائج الابطال فى مختلف اللعيات الرياضية.

مشيرا أن منظومة كرة اليد المصرية كثيرا ما اسعدت جماهير الرياضة المصرية نظرا للتفوق الكبير التى تحققه على مستوى مختلف البطولات العالمية .

وأكد أن جهود الدولة المصرية فى إنشاء وتطوير 4 صالات مغطاة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2020 والنجاح الكبير الذى تحقق تنظيميا وضع كرة اليد المصرية فى المقدمة وشجع الأسرة الرياضية الدولية على الثقة بالدولة المصرية وقدراتها التنظيمية والتشغيلية لمختلف منافسات اليد العالمية.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر الي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفي و للدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، موضحا ان دائما كرة اليد المصرية هي صاحبة البسمة علي وجوه الجماهير المصرية.

كما توجه وزير الرياضة بالشكر الي السيد محمد يحي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة والسيد سيف الوزيري على رعاية تلك الأحداث العالمية .

كما اثني وزير الشباب والرياضة علي اختيار هذا المكان التاريخيّ قصر عابدين والذي يمثل عبق التاريخ المصري العريق والكبير .

وأكمل صبحي حديثة بان مصر استطاعت خلال الست سنوات السابقة من تنظم ما يزيد عن 375 بطولة دولية وقارية وذلك بفضل المنشآت الرياضية المميزة والبنية التحتية بدعم كبير من القيادة السياسية .

واختتم وزير الرياضة حديثه بأنه من دواعي فخره الإعلان عن ان يكون عام 2025 عام كرة اليد بمصر .

وبكلمته رحب الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والذي أوضح بحق مصر في تنظيم مصر لهذه البطولات الكبري بتنظيم مصر لبطولة العالم تحت 23 سنة مضيفا ان مصر من الدول المميزة في كرة اليد علي المستوي العالمي وتستحق الكثير متمنيا مزيدا من النجاح للرياضة المصرية بصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة .

وتوجه الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالشكر لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد علي دعمهم الكبير لاستضافة مصر لتلك الأحداث العالمية



وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد منح مصر حق استضافة و تنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر علي مستوي الأندية في العالم والتي يشارك بها ابطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة علي أحدث طراز عالمي

كما منح الإتحاد الدولي مصر حق بطولة أخري وهي بطولة العالم للقارات والتي يشارك بها افضل سبع منتخبات علي مستوي العالم .