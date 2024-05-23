شوبير ينعي شقيق رئيس اتحاد الكرة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى الإعلامي أحمد شوبير، رئيس اتحاد الكرة الأسبق هاني أبو ريدة في وفاة شقيقه المهندس عصام أبو ريدة.

وتوفي المهندس عصام أبو ريدة اليوم الخميس 23 مايو 2024.

وكتب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله المهندس عصام أبو ريدة شقيق المهندس هاني أبو ريدة".

وأضاف: "تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من جامع السلطان حسين بشارع الثورة بمصر الجديدة، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته".

اقرأ أيضًا:

بالقوة الضاربة.. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ياسين البحيري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه