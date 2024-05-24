عبدالملك ينتقد بيرسي تاو ويؤكد: إمام عاشور ملوش مثيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن مدرب الأهلي، كولر نجح في السيطرة على لاعبي الأهلي، وهناك منافسة كبيرة بين اللاعبين في المراكز، والمدير الفني قادر على السيطرة بشكل جيد على كل الأمور.

وتابع أن وجود لاعبين مميزين في كل مراكز يتطلب وجود العدالة، وكولر ناجح في ذلك، وأرى أنه طبق العدالة جيدا مع الجميع إلا مع بيرسي تاو.

أضاف عبدالملك أن هناك عناصر تستحق اللعب بدلا من تاو الذي يعتبر من أقل اللاعبين حاليا، لكن كولر صبر عليه كثيرًا، والوحيد الذي لا يوجد له شبيه في الأهلي هو (إمام عاشور) وهو اللاعب الأفضل في مصر، لأنه كواليتي مختلف، ولم يظهر مستواه مع الأهلي حتى الآن أو يقدم 50% مما كان يفعله مع الزمالك.

وواصل: "الأهلي من المفترض أن يلعب بتوازن كبير في الدفاع والهجوم، وسيلعب بـ اكرم وامام عاشور ومروان في خط الوسط، وكريم فؤاد سبق ولعب كثيرا في الجبهة اليسرى، وكان مع انبي في وجود حلمي طولان يشارك في هذا المركز، وانتقل للأهلي وهو ظهير أيسر في الأساس".

وأشار إلى أن الترجي التونسي لن يحضر كثيرا من الخلف وسوف يعتمد على الكرات الطولية، خصوصا أن وسام أبوعلي يمتاز بالشراسة في الضغط، وإمام عاشور سيكون له دور كبير في الاستحواذ والسيطرة على وسط الملعب والتسديد من خارج المنطقة. ومن الأفضل منحه تكليفات هجومية للعب في الجبهة اليسرى بجوار كريم فؤاد وحسين الشحات.

وأشار: "إمام عاشور لديه مزايا هجومية جيدة، ولابد أن يكون هناك ربط مع وسام أبوعلي، مع مساعدة اللاعبين له في التحضير جيدا من أجل التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء.

وواصل: من الوارد الدفع بـ رضا سليم في الشوط الثاني لانه يمتلك سرعات عالية، واعتقد أن أفشة سوف يلعب المباراة على أي حال، خصوصا خلال أخر عشر دقائق سيكون في حاجة شديدة لوجوده في الملعب لأنه يمنح الأهلي الاستحواذ دائما.