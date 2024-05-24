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جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - أنتهت ثمان مباريات من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المباريات فوز اتحاد جدة على نظيره ضمك بنتيجة كبيرة 4-1.

بينما فاز الهلال على الطائي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، فيما تعثر النصر بالتعادل الإيجابي مع الرياض بهدفين لكلاهما.

وتوج الهلال مبكرا ببطولة الدوري السعودي بعدما حسمه في الجولة الواحدة والثلاثين من المسابقة بعدما انتصر على الحزم برباعية مقابل هدف، قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

يملك الهلال 93 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خلفه النصر برصيد 79 نقطة فيما يأتي أهلي جدة ثالثا برصيد 62 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين: 

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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