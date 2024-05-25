"ثلاثي هجومي".. تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويدخل فريق الترجي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير أهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

وكان التعادل السلبي حسم مواجهة الفريقين معاً في مباراة الذهاب، التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

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